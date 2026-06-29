¿Quién formará un nuevo 'Big 3' con Carlos Alcaraz y Sinner? Un tenista se autoproclama candidato

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Jack Draper, tenista británico, ha confesado que cuenta con el nivel y el juego para competir de forma directa con los dos mejores tenistas del mundo para conformar el nuevo trío que dominará la ATP.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner continúan formando un duopolio en el circuito ATP. A pesar de la lesión de larga duración que atraviesa el tenista murciano, ambos se mantienen en lo más alto de la clasificación y albergan la mayoría de trofeos anuales desde 2023.

Sin embargo, su rivalidad se está quedando estancada al no contar con un tercer rival con el que lidiar en cada torneo. Al igual que Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, Carlos y Jannik deberían formar un 'Big Three' con el que dominar el circuito.

Aunque hay tenistas de gran nivel actualmente, ninguno de ellos ha podido imponerse ante el español y el italiano para arrebatarles un título. Pese a ello, hay un tenista que se ha postulado a ser el tercer integrante del trío que eclipsará el tenis durante los próximos años.

"Sí, creo que puedo ser yo", asegura Jack Draper, tenista británico, en una entrevista para 'Marca'. A su vez, el inglés ha asegurado que antes de lograr formar parte de un nuevo 'Big Three" debe "estar en pista sin lesionarme".

"He jugado en seis ocasiones con Carlos y varias veces con Jannik. Sé lo buenos que son, pero creo en mí mismo cuando esté cien por cien preparado. Puedo competir de tú a tú con los dos", añade Draper, asegurando que puede estar al nivel de los dos mejores tenistas del mundo.

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