Sinner remonta y gana en Wimbledon ante un combativo Zverev

El número 1 del mundo, tras caer en el tie-break de la primera manga, ganó las tres siguientes para sumar su quinto 'major'.

Alexander Zverev ha firmado este domingo en la final de Wimbledon el que casi con total seguridad es el mejor partido de su carrera... a pesar de la derrota.

El alemán, que alzó su ansiado primer Grand Slam en la pasada edición de Roland Garros, miró de tú a tú a un Jannik Sinner que se vio sobrepasado en diferentes momentos del partido.

Sólido al servicio, el alemán, nuevo número 2 del mundo, se llevó la primera manga en un tie-break de infarto.

El italiano no quería que el partido se le escapase y no fue hasta un nuevo tie-break cuando logró poner las tablas en el marcador.

En el tercero, cuando Zverev tenía dos bolas al saque para poner el 4-4, los nervios le traicionaron y cayó el 'break' de Jannik que le aupó a ganar su segunda manga.

Sascha no bajó los brazos, se mantuvo firme e incluso aumentó la agresividad en el cuarto, pero el número 1 del mundo, mucho más fresco físicamente, se terminó por imponer.

Con este Wimbledon, el segundo en sus vitrinas, Sinner aumenta a cinco los Grand Slams logrados hasta la fecha. Solo se le resiste Roland Garros y se queda a dos de los siete de Carlos Alcaraz.