El entrenador de Alcaraz avisa sobre el gran peligro de Zverev: "Va a marcar mucho su saque"

Samu López, entrenador de Carlos Alcaraz, ve a su pupilo con mucha confianza: "Más confianza y también más ritmo que al principio".

Carlos Alcaraz buscará la gran final en su partido contra Alexander Zverev. Es su primera semifinal en el Open de Australia. Y su nuevo entrenador, Samuel López, ha hablado en 'Marca' de los peligros del tenista alemán. Ha puesto en valor su saque, su arma más poderosa en este torneo.

Así lo comenta: "Zverev es muy complicado y va a marcar mucho cómo saque él. Va a ser una batalla bonita".

"Vamos viendo conforme van pasando los días que él va cogiendo más confianza, más ritmo, en lo que es la primera competición del año, en este caso un Grand Slam. No pasa esto el resto del año porque compite antes. Creo que llegamos en un buen momento para enfrentarnos a Zverev", dice Samuel López, el entrenador que ha sustituido a Juan Carlos Ferrero.

Aunque ha habido ese cambio de entrenador, las metodologías siguen siendo las mismas: "No ha cambiado absolutamente nada. Ya lo teníamos todo planificado. Lo que hemos añadido es que él fuera más participe. Ha cambiado en mi caso el hecho que la responsabilidad recae un poco más sobre mi figura. Yo hago el trabajo lo mejor posible y después el pescado está vendido".

"Carlos yo creo que ha evolucionado prácticamente en todo y donde tiene que mejorar más es en los primeros tiros, tanto en el saque como en la siguiente y en el resto y la siguiente", se extiende Samuel López.

Lo ve preparado para aspirar a todo en Australia: "A Carlos lo veo bien y mentalmente preparado. Hay que aceptar cuando las cosas van mal y seguir centrado en tu juego, en cómo te gusta jugar. El otro día llevaba la camiseta de Brasil: jugar bonito, dar espectáculo... Si estás con buena actitud aceptando las cosas, al final le va a salir porque está en un momento en el que el tenis le viene y lo saca".