Enero, el mejor mes de la temporada de 'El Chiringuito'

El programa presentado por Josep Pedrerol se proclama líder de audiencias con 619.000 espectadores únicos de media en el primer mes del año.

'El Chiringuito' ha cerrado un mes de ensueño. El espacio televisivo presentado por el periodista Josep Pedrerol ha registrado un 4,3% de share en el mes de enero y 619.000 espectadores únicos.

De esta forma, el programa se proclama líder de audiencias y temática, y consigue su mejor cuota desde el pasado mes de agosto de 2025. Además, este miércoles batió un récord histórico al acumular 800.000 espectadores, la segunda mejor audiencia de la temporada.

En comparación con los cuatro anteriores meses de enero, iguala la marca registrada de 2025 y supera con creces al primer mes de 2022 y 2023, los cuales terminaron con un 3,9 y 3,8 de share, respectivamente.

En cuanto a las redes sociales, los diferentes perfiles de 'El Chiringuito' en Instagram, X, TikTok y Facebook, cuentan con 125 millones de visualizaciones.

En el otro espacio presentado por Josep Pedrerol, 'Jugones', el informativo deportivo de la tarde acumuló este jueves 987.000 espectadores y un brutal 6% de share, convirtiéndose en el jueves más visto de la temporada. Las regiones con mayor cuota son Valencia con un 12,2%, Navarra (10,5%) y Galicia (8,9%), además de contar con un 8,8% entre el público joven (de 13 a 24 años).