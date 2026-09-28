Alcaraz y su conversación con Federer en la Laver Cup: "Pude preguntarle muchas cosas..."

El murciano estaba comiendo con Arthur Fery cuando Roger se acercó y se unió a la conversación: "No puedo contar de qué hablamos porque es privado".

Roger Federer es el organizador de la Laver Cup y es habitual verle junto a los jugadores durante todo el torneo. Este fin de semana se produjo una imagen muy llamativa: el suizo comió junto a Carlos Alcaraz y Arthur Fery y mantuvieron una conversación muy animada.

Carlos contó, en declaraciones a 'Punto de Break', cómo fue esa conversación: "Arthur y yo estábamos comiendo y, de repente, Roger entró, cogió un plato y se sentó a comer con nosotros".

"Estuvimos hablando de varias cosas, pero no vamos a decirlo porque estábamos en privado y, obviamente, nuestra conversación se queda entre nosotros", explica el ganador con Europa de la Laver Cup.

Así explica cómo es convivir con Roger en el torneo: "Puedo ver a Roger a veces en algunos torneos cuando está por allí, pero no es habitual pasar demasiado tiempo con él durante el circuito. La Laver Cup es una de esas cosas especiales que te permite pasar mucho más tiempo con Roger fuera de la pista, hablando, y puedo preguntarle sobre muchas cosas".

"Eso es fantástico. Así que disfruté mucho de ese momento...", cierra el tenista murciano.

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