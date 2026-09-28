La obsesión de Carlos Alcaraz: "La Copa Davis es un gran objetivo para mí"

El campeón de la Laver Cup con Europa fija su próximo objetivo por equipos: "Este año tenemos un equipazo".

Después de la Laver Cup, Carlos Alcaraz quiere la Copa Davis. Otro torneo por equipos. Ha liderado al equipo Europa hacia una nueva victoria y ahora su obsesión es hacer lo mismo con España, que está en la final a 8 de Bolonia y se medirá a Austria.

Carlitos, junto a Rafa Jódar, buscará una nueva ensaladera para España: "Al final los torneos indoor siempre vienen bien. En Turín están los mejores y, si lo ganas, te da una confianza buenísima para la Davis".

Ve mucho potencial en el equipo español que dirige David Ferrer: "Este año tenemos un equipazo, con Rafa Jódar, con Marcel Granollers, con Pedro Martínez, Dani Mérida, Jaume Munar... es una pena que no podamos estar todos jugando. Todos nos lo merecemos, pero tenemos una buena oportunidad este año".

España podría jugar los individuales con Alcaraz y Jódar y los dobles con Granollers y Martínez. Sin duda con esa alineación es uno de los grandes favoritos al título.

Y Alcaraz quiere salir campeón: "La Copa Davis es un gran objetivo para mí. Tenemos un gran equipo. Tenemos una gran oportunidad para ganarla este año y es uno de mis grandes objetivos".

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