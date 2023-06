En taxi, como si de un turista se tratase. Así han ido Ivan Dodig y Austin Krajicek cada día durante las últimas dos semanas a disputar sus partidos en Roland Garros.

La pareja conformada por el croata y el neerlandés se impuso en la final a los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 6-3 y 6-1 en una hora y veinte minutos. Es el primer Grand Slam que ganan como pareja, aunque Dodig ya lo había ganado en 2015 con el brasileño Marcelo Melo.

'Palo' a Roland Garros

Durante la ceremonia de entrega de trofeos, Dodig tomó la palabra para dirigirse a los aficionados y agradecer su apoyo, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo directo a la organización de Roland Garros.

“Este es mi cuarto trofeo aquí en París (ganó dos en mixtos), soy cuatro veces campeón de Roland Garros y tengo siete títulos de Grand Slam (entre dobles y mixtos). Pero estoy triste hoy y os preguntaréis por qué. Lo digo porque no he tenido el trato que todos los deportistas deberían tener. Quiero decir, que todos los jugadores tenemos que tener igualdad de trato para competir los unos contra los otros", dijo el tenista croata.

"Me entristece contar esto, pero durante 15 días he venido al torneo en taxi. Sentado en mitad de una calle de París para venir a calentar con mi compañero, he esperado durante 40 minutos a que viniera uno. Es triste, me he sentido como un turista en París. Soy cuatro veces campeón de Roland Garros y este torneo debe tratar a cada jugador y cada campeón como se merece. Espero que el año que viene lo haga mejor”, sentenció Dodig.