¡Lo ha vuelto a hacer! Carlos Alcaraz dejó impresionados a todos los presentes en la Philippie Chattier, incluyendo a su rival, Novak Djokovic, con un punto que desafía las leyes de la física.

Después de que 'Nole' se apuntara el primer set por 6-3, en el 1-1 del segundo, Carlos se vio sobrepasado por una volea de revés del serbio. Aun estando detrás de la pelota, Alcaraz se estiró y a la media vuelta clavó el punto en el pasillo derecho de Djokovic, al que solo le quedó levantar los brazos en señal de admiración.

Alcaraz igualó el partido en ese segundo set, llevándoselo por 7-5 y empatando unas semifinales que se antojaban muy largas.

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcarazpic.twitter.com/pHkwxrff4u