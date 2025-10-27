Ahora

840 puntos de diferencia

Las cuentas de Carlos Alcaraz para terminar 2025 como número 1 del mundo

Tras la victoria de JannikSinner en Viena, el murciano ya sabe dónde tiene que llegar en París para terminar el año en lo más alto del ranking ATP.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Getty

La ausencia de Carlos Alcaraz en Viena y Basilea, unida a la victoria de JannikSinner en la capital austriaca, le han permitido al italiano recortarle puntos al murciano antes del Masters 1.000 de París.

Con la clasificación actualizada este lunes, el español tiene un colchón de 840 puntos antes del último torneo de la temporada.

Las cuentas para salir de París como número 1 son claras para Alcaraz: debe llegar a semifinales y así no importará si Sinner alza el título.

En el caso de que Jannik gane el Masters 1000 y Carlitos no llegue a semifinales, el de San Cándido recuperaría el número 1 por una semana, hasta que le quiten los puntos de las ATP Finals del año pasado.

Por lo tanto, con que Alcaraz sume 500 puntos en esta recta final de temporada, llegará a 2026 como la mejor raqueta del mundo.

Actualmente, el español suma 44 semanas como cabeza del ranking, siendo el decimocuarto tenista con más semanas como número 1.

