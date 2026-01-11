La llamativa reflexión del jefe de Ducati sobre la relación entre Márquez y Bagnaia: "No es fácil"

Gigi Dall'Igna acumula más de una década en el equipo italiano. Durante todos estos años ha vivido todo tipo de rivalidades dentro del 'box', aunque afirma, esta es distinta, pues cuenta con "los mejores pilotos de la historia de Ducati".

El mundial de Marc Márquez ha revolucionado Ducati. A pesar de triunfos anteriores en la escudería italiana, como los dos mundiales consecutivos de Pecco Bagnaia en 2022 y 2023, sin duda, esta victoria del catalán ha dejado un sabor de boca distinto en 'La Rossa'. Gigi Dall'Igna ha estado presente en todos ellos. Desde su llegada a Borgo Panigale en 2013 ha sido una figura clave en el equipo y ha comentado como se ha vivido desde el 'box' esta temporada.

"Tenemos, probablemente, los mejores pilotos de la historia de Ducati, pero honestamente, estoy seguro de que podremos manejar la situación", comentaba el director general del equipo italiano. Porque cabe remarcar que antes de iniciar el año, todo parecía apuntar a que Bagnaia y Márquez iban a marcar la gran rivalidad de la temporada. Algo que no ha terminado sucediendo, con un Marc imparable que ha dominado carrera tras carrera mientras que Francesco, que fue de más a menos, no ha estado a la altura.

A pesar de las palabras de Bagnaia, para Dall'Igna, esta competitividad sana es algo positivo y cree que el piloto italiano "está contento de tener a Marc como compañero", lo cual "no es fácil ya que sus resultados son siempre muy buenos", como aseguraba para un documental de MotoGP. El siete veces campeón mundial de la competición, también le ha mostrado apoyo a su compañero: "Pecco volverá".

"Es difícil de explicar, y si lo supiese, de verdad, estaría contento porque podría hacer algo para resolver esta situación o para reducir el problema", comentaba acerca de los problemas de Pecco para seguirle el ritmo al catalán.

"Estamos aquí para conseguir resultados y si los resultados no vienen, es un problema para él, un problema para su equipo y un problema para mí.. Intentaré ayudarle para que vuelva", concluía el jefe de Ducati.

Sin duda, esta ha sido la temporada más importante de su carrera para Marc Márquez, "tras renunciar al dinero, equipo de fábrica, visibilidad y todo eso para volver" dejando atrás el calvario de las lesiones, el piloto de Cervera se ha convertido en todo un ejemplo de superación. "Una lección de vida", en palabras de Dall'Igna.