Los 'padres' de la baliza V-16: "Jamás he visto en mis 27 años de trabajo un triángulo bien puesto"

El contexto Jorge Torre y Jorge Costas son dos exguardias civiles gallegos que han sido los que han desarrollado la idea de la baliza que en este 2026 ya es obligatoria en nuestros coches.

Modelo de baliza V16 que a partir de 2026 será obligatoria en España para todos los vehículos.
La baliza V-16 es el objeto más mencionado este año. Esta luz, ahora ya obligatoria desde este 2026, permite geolocalizar un vehículo accidentado para poder asistirlo, así como iluminar el punto en el que está estacionado.

Un objeto que ha surgido a raíz de una preocupación de dos exguardias civiles gallegos, Jorge Torre y Jorge Costas, que vieron una serie de carencias con la señalización del triángulo.

"Jamás he visto en mis 27 años de trabajo un triángulo bien puesto. Cuando estás estresado, llueve, de noche y además tienes que buscarlo en el maletero, limita mucho tu capacidad de pensar con claridad", comenta Jorge Torre.

La realidad, comprobada por laSexta, es que se tarda alrededor de cuatro minutos en poner el triángulo y volver al vehículo, algo sumado a la exposición a la que se somete el conductor para colocarlo en un lateral de la carretera.

Por ello, los dos exguardias civiles empezaron a desarrollar una idea que les ha llevado 12 años. "La DGT quería hablar con nosotros, conocernos y que le explicásemos un poco más en qué consistía la luz", apunta Jorge Costas.

A partir de ahí, se añadió la conectividad, la posibilidad de localización inmediata el vehículo accidentado. "Una vez que la DGT recibe la señalización, lo que provoca es que envía la información hacia paneles de autopista o navegadores", señala Carlos Conde, director de Desarrollo de la Empresa.

Y, de dos amigos, pasaron a ser una empresa que genera 30 empleos directos y 100 en fábrica y logística.

