El posible camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París

El número 1 del mundo debutará contra Cameron Norrie y evita a JannikSinner hasta una hipotética final.

Un Masters 1.000 que se le resiste

Tras ganar en Tokio y perder la final del Six Kings Slam, Carlos Alcaraz ya se encuentra entrenando en París para disputar el Masters 1.000.

El murciano debutará este miércoles contra Cameron Norrie, que ha ganado en primera ronda a Sebastián Baez.

En tercera ronda, el número 1 del mundo se enfrentaría al ganador del duelo entre ValentinVacherot y JiriLehecka.

En cuartos los rivales potenciales serían Casper Ruud y FelixAuger-Aliassime, mientras que en semifinales se podría ver las caras con Taylor Fritz o De Miñaur.

En la gran final del Masters 1.000 de París, que se disputará el domingo 2 de noviembre, podríamos atender a otro Alcaraz - Sinner.