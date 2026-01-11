Estados Unidos mira de reojo a Irán y evalúa intervenir en pleno caos por las protestas

Los detalles El secretario estadounidense, Marco Rubio, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que se trató la tensión regional marcada por las manifestaciones iranís, según el periodista Axios Barak Ravid.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio . La charla abordó la situación en Irán, Gaza y Siria, según fuentes estadounidenses. Irán enfrenta protestas masivas, elevando la alerta en Israel, que teme una intervención estadounidense. En Gaza, el alto el fuego sigue frágil, con acusaciones mutuas entre Israel y Hamás. En Siria, se acordó un mecanismo de comunicación para reducir tensiones. La relación entre EE.UU. e Israel se ha estrechado, mientras la región sigue en vilo ante posibles escaladas.

Estados Unidos podría estar muy cerca de enfrentarse a un nuevo problema.. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de una creciente tensión regional marcada por las protestas masivas en Irán, el estancamiento del alto el fuego en Gaza y la frágil situación de seguridad en Siria.

La llamada fue confirmada por un funcionario estadounidense, aunque sin detalles oficiales sobre los temas abordados. Sin embargo, el periodista de Axios Barak Ravid informó, citando una fuente estadounidense, que Rubio y Netanyahu discutieron específicamente la situación de estos tres territorios.

Irán atraviesa actualmente algunas de las mayores manifestaciones contra el régimen en años, un escenario que genera máxima alerta en Israel. El país persa mantiene una relación extremadamente tensa con los israelíes, agravada tras la guerra de 12 días que ambos libraron en 2025 y en la que EEUU se sumó a Israel con bombardeos a instalaciones nucleares iraníes en junio.

Según tres fuentes israelíes, el país liderado por Netanyahu se encuentra en estado de alerta máxima ante la posibilidad de una nueva intervención estadounidense en Irán. Aunque no se han precisado medidas concretas, las autoridades israelíes siguen de cerca las advertencias del presidente Donald Trump, quien en los últimos días ha amenazado repetidamente con intervenir y ha advertido al liderazgo iraní contra el uso de la fuerza para reprimir las protestas. El sábado, Trump afirmó que Estados Unidos está "listo para ayudar".

Aumenta el riesgo de una nueva escalada

En Gaza, el frágil alto el fuego vigente desde octubre no ha avanzado más allá de su primera fase. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violaciones graves del acuerdo y mantienen profundas diferencias sobre los pasos más complejos previstos para la siguiente etapa, lo que aumenta el riesgo de una nueva escalada.

Mientras tanto, Israel y Siria dieron un paso diplomático esta semana al acordar, durante conversaciones mediadas por Estados Unidos en París, la creación de un mecanismo de comunicación destinado a coordinar asuntos de seguridad y comercio, en un intento por reducir tensiones en su frontera común.

Desde que el mandatario estadounidense asumió la presidencia en enero de 2025, Netanyahu ha pisado suelo estadounidense en cinco ocasiones para reunirse con el republicano, mientras que Trump realizó una visita oficial a Israel en octubre, reforzando la estrecha coordinación entre ambos gobiernos.

Pese a que durante esta llamada, Netanyahu y Rubio abordaron directamente la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán, Israel no ha expresado públicamente su intención de intervenir mientras continúan las protestas internas en el país persa.

En una entrevista con 'The Economist' publicada el viernes, Netanyahu advirtió que Irán enfrentaría "terribles consecuencias" si atacara a Israel. En referencia a las protestas internas, añadió: "Por lo demás, creo que deberíamos ver qué está pasando dentro de Irán".

La región permanece en vilo, con Estados Unidos aparentemente cada vez más cerca de involucrarse directamente en un conflicto que ya amenaza con desbordarse más allá de las fronteras de Oriente Medio.

