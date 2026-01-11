Serio aviso de Márquez sobre Bagnaia de cara a 2026: "Pecco volverá..."

El de Cervera cree que su compañero de equipo recuperará su mejor nivel tarde o temprano. Marc está convencido de que tiene los medios y el talento para salir de la crisis que ha sufrido en 2025.

Marc Márquez es el gran candidato a revalidar el título este 2026. La superioridad que mostró el nueve veces campeón del mundo la temporada pasada le convierte sin duda en el rival a batir. Marc sabe que sus grandes amenazas serán pilotos como Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Álex Márquez o incluso 'Pecco' Bagnaia.

A pesar de la mala temporada del turinés, Marc cree que 'Pecco' podría ser un rival directo en un futuro cercano. Cabe recordar que, cuando el de Cervera llegó a Ducati, Bagnaia venía de dos campeonatos y un subcampeonato. De hecho, la pelea por el título que se esperaba para 2025 era entre el español y el italiano.

Sin embargo, este último fue acumulando malos resultados hasta el punto de verse hundido en una profunda crisis de la que pretende salir en 2026. Márquez confía en que lo conseguirá. El de Cervera ha analizado la complicada situación de su compañero en unas declaraciones para 'MotoGP'.

"Creo que Pecco volverá. Tiene el talento, tiene el equipo. Si queremos lo mejor para el proyecto, necesitamos a los dos pilotos arriba", reconoce Marc.

El de Cervera habla de lo que es perder la confianza. Algo que le ha pasado a Bagnaia en 2025: "Cuando empiezas a perder confianza, entras en una dinámica en la que pierdes todavía más. Empiezas a notar todos los movimientos de la moto y pilotas más rígido que nunca. A veces, solo dos meses son suficientes para resetearlo todo".