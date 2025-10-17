Ahora

Nadal y Federer sí figuran

El tenista perfecto de Djokovic: nada de Carlos Alcaraz ni de Sinner

El número 5 del mundo ha construido a su jugador perfecto en base a atributos como el saque, la derecha, el revés o las voleas.

Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger FedererNovak Djokovic, Rafa Nadal y Roger FedererGetty

Al igual que ya hizo Jannik Sinner antes de su debut en el Six Kings Slam, Novak Djokovic también ha armado a su tenista perfecto.

Y, como el número 2 del mundo, el serbio se ha decantado por John Isner para el saque.

La derecha sería la de Roger Federer, mientras que en el revés apuesta por André Agassi. Las voleas, para Patrick Rafter.

Djokovic también coincide con Sinner al elegir a Rafa Nadal por su mentalidad, aunque en inteligencia táctica se queda con Boris Becker.

Por último, en lo referido al juego de pies, el número 5 del mundo elige a Björn Borg.

