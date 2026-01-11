Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP a vueltas con la nueva financiación autonómica

¿Por qué es importante?El líder de los 'populares' busca dar batalla con el modelo propuesto por el Gobierno. Miguel Tellado, secretario general del partido, ha afirmado que el sanchismo caerá "golpe a golpe y voto a voto".

Alberto Núñez Feijóo quiere dar la batalla con la nueva financiación autonómica. El líder del PP cierra este domingo la 28ª Interparlamentaria de su partido, un encuentro con el que se ha buscado reforzar la estrategia para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno y con el que la formación inaugura el año en el que "caerá" el sanchismo.

El 'popular' anunciaba este sábado una reunión el próximo domingo en la que estudiará junto a sus barones un frente común contra la financiación de Sánchez, todo ello después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, vaticinara que el sanchismo caerá en los próximos meses "golpe a golpe y voto a voto". En un discurso ante parlamentarios nacionales y regionales, eurodiputados y cargos diversos del partido. Tellado advertía en el palacio de congresos de A Coruña de que en 2026 a Sánchez le espera "un vía crucis electoral", con las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, y también "un vía crucis judicial".

Con el lema 'Por lo importante', el PP ha estado debatiendo en diversas mesas redondas sobre cuatro temas: vivienda, seguridad, empleo y economía y regeneración democrática, las cuatro principales preocupaciones de los españoles, según el partido. Aunque también se han colado temas de actualidad como la crisis de Venezuela o el acuerdo de financiación autonómica acordado esta semana por el Gobierno de Sánchez y ERC para Cataluña.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.