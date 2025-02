Un tenista desgrana las diferencias entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz para poder batirlos

Queda menos de una semana para el inicio del primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells. Carlos Alcaraz disputará el torneo californiano, a diferencia de Jannik Sinner que comienza su sanción por dopaje que ha despertado la indignación en el mundo del tenis.

El estadounidense Taylor Fritz, quien está el número 4 del mundo, no está teniendo un buen inicio de año. Eliminado en tercera ronda del Open de Australia frente al veterano Gael Monflis y arrastrando una lesión en el abdomen, afronta Indian Wells con la oportunidad de retomar las buenas sensaciones en pista.

En una entrevista para 'Tennis Connected', Fritz ha valorado cuál podría ser la estrategia para vencer al murciano en un posible enfrentamiento en tierras californianas: "Con alguien como Carlos, el revés contra revés es un poco mejor para mí".

"Con Jannik definitivamente mezclaría un poco más los patrones, tal vez trabajaría un poco más con mi golpe de derecha", ha diferenciado Fritz quien ve que para vencer a ambos hay que guardar una estrategia diferente.

Asimismo, Fritz insiste en que, según una serie de condiciones, la estrategia no puede salir: "Depende de la superficie, de las pelotas y de la velocidad de la pista. Si está más lento, no puedo jugar con el revés a esos tipos porque me pasarán por encima y me harán daño".