El agradecimiento de una promesa del tenis a Alcaraz: "Carlos me ha ayudado muchísimo..."

Daniel Mérida, quien ha conseguido clasificarse por primera vez para el cuadro final de Roland Garros, habla sobre dos de los tenistas españoles más laureados de la historia.

El 2026 del tenis español está siendo una de cal y una arena. Por un lado, la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz le ha hecho perderse el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros, aunque el de El Palmar ya ha anunciado que también se perderá Queen's y Wimbledon. Sin embargo, este año están surgiendo muchas jóvenes promesas españolas como Rafa Jódar, Martín Landaluce o Daniel Mérida.

Mérida consiguió ser finalista del ATP 250 de Bucarest y llegó a la tercera ronda del Mutua, algo que le ha permitido acceder directamente al cuadro final de Roland Garros. Un Grand Slam en el que coincidirá con Jódar y Landaluce, todos madrileños y del mismo Club de Tenis de Chamartín.

"Creo que nos estamos impulsando unos a otros. Nos conocemos desde pequeños y es muy especial. Ahora, de repente, es un poco surrealista vernos aquí", comentó Mérida, en una entrevista para 'AS'.

Ahora, el joven tenista español se enfrenta a su primer Roland Garros. Su primer rival será Ben Shelton (número 5 del ranking ATP), algo que no será fácil. Aunque al llegar a París, Mérida ha recordado quien ha sido su referente de pequeño: "Obviamente Rafa Nadal. Desde pequeño recuerdo verle jugar aquí y ganar tantas veces".

Además, el madrileño ha elogiado a Carlos Alcaraz, quien le ha ayudado mucho: "A mí me ha ayudado muchísimo ver a Carlos. Es un chico que solo tiene un año más que yo y al que he visto desde pequeño".

"No es lo mismo ver por televisión a alguien que no conoces ganar grandes torneos que ver a alguien tan cercano como Carlos, con el que he compartido mucho tiempo. Cuando le ves ahí, todo parece más posible. Personalmente, me ha ayudado muchísimo", concluyó el tenista de 21 años.