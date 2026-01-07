La sorprendente confesión de Djokovic sobre sus inicios en el tenis: "Mi padre recurrió a..."

El tenista serbio, al igual que muchos grandes deportistas, no tuvo una infancia fácil y tuvo que ver cómo sus padres lo arriesgaron todo con tal de que jugase al tenis.

El mundo del deporte mueve cantidades ingentes de dinero. Ya sea por patrocinadores, eventos o buenos resultados, los deportistas acumulan un gran patrimonio durante sus carreras. Sin embargo, muchos de ellos han tenido que lidiar con muchos problemas y dificultades hasta cosechar sus éxitos.

Grandes figuras como LeBron James, Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Novak Djokovic han relatado en entrevistas o biografías cómo fueron sus complicados inicios o infancias. En el caso del tenista serbio, último en compartir su testimonio, este ha comentado en el podcast '(Ne)uspjeh prvaka' ('El fracaso del campeón') cómo su padre se vio envuelto en serios problemas con tal de que 'Nole' pudiese jugar al tenis.

"Mi padre tuvo que pedir prestado a unos famosos usureros, criminales, porque eran los únicos que podían darte dinero sin garantías, aunque con intereses desorbitados", comenta el ganador de 24 Grand Slams sobre el riesgo que asumió su padre para que Djokovic pudiese jugar al tenis en Serbia.

El tenista de Belgrado también ha detallado las exigencias de los prestamistas a los que acudió su padre: "Le preguntaron a mi padre: '¿Tienes prisa?' Y cuando él respondió que sí, porque los torneos estaban a punto de comenzar, le dijeron que, en lugar del 15 o 20% habitual de interés, sería del 30%".

Ante tal imposición, su padre no tuvo más opción que aceptar dichos intereses para que Novak pudiese jugar los torneos locales. "A pesar de todo, no tuvo otra opción. Apretó los dientes, les dio la mano y dijo: 'Está bien, encontraré la manera de devolverlo'", añade el serbio.

Final feliz para los Djokovic

Afortunadamente, la habilidad de Novak con la raqueta era y es espectacular, y el joven tenista serbio ganó varios torneos, por lo que su padre fue capaz de devolver el dinero a los usureros, además de labrarse una carrera más que exitosa en el tenis, consagrándose como uno de los mejores del mundo junto a Roger Federer y Rafa Nadal.