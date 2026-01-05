Djokovic siembra las dudas antes del Open de Australia: "No estoy físicamente..."

El serbio, que tenía que disputar el ATP 250 de Adelaida, ha confirmado su baja del torneo que iba a utilizar como preparación para el primer grande de la temporada.

Novak Djokovic podría causar baja para el Open de Australia que comienza en unos días. El de Belgrado ha compartido unas palabras en sus redes sociales que han sembrado todo tipo de dudas sobre la participación de 'Nole' en el primer 'Grand Slam' de año.

El plan de Djokovic consistía en jugar el ATP 250 de Adelaida como modo de preparación para el Open de Australia pero, como ha confirmado este lunes, causará baja por problemas físicos.

Es evidente que la razón de la ausencia de 'Nole' ha provocado mucha preocupación de cara a la participación del número cuatro del mundo en Melbourne. Novak no confirma que estará en el Open de Australia aunque si afirma que es su prioridad.

"A todos mis fans en Adelaida. Por desgracia, no estoy físicamente preparado para competir en Adelaida la próxima semana. Personalmente es muy decepcionante porque aún tengo muy buenos recuerdos de aquel título que gané hace dos años. Estaba muy ilusionado con volver a un sitio que se siente como casa. Mi concentración está puesta en estar preparado para el Open de Australia y espero poder llegar pronto y ver a todos los fans del tenis en Australia", concluye Djokovic.

El serbio ya aseguró en varias ocasiones que su prioridad es participar en los 'Majors'. Causar baja en Australia podría suponer un gran varapalo a nivel físico y mental para Djokovic nada más comenzar una nueva temporada.