Carlos Sainz, aliviado tras sufrir un problema en el Dakar: "Nos ha tocado la lotería"

El piloto madrileño ha analizado cómo ha podido sobrellevar la última etapa completada del Dakar tras lidiar con problemas en el motor y el embrague.

El Dakar 2026 está siendo toda una montaña rusa de emociones para Carlos Sainz. Pese a la larga experiencia del tetracampeón, cada campaña del Dakar es una experiencia completamente diferente y los contratiempos son cada vez más inesperados.

En esta quinta etapa de la competición, el español ha terminado en séptima posición con buenas sensaciones pese a recibir una penalización de un minuto por no parar en la neutralización, a la cual no ha dado importancia. Sin embargo, por un momento Sainz ha visto cómo su periplo por el Dakar llegaba a su fin.

Debido a un problema con el embrague y otro con el motor que ha afectado a su coche, el piloto madrileño y su pareja, Lucas Cruz, han tenido que esforzarse por cruzar la línea de meta. "Etapa muy bien salvada. Tuvimos problemas de embrague y han sido dos etapas muy duras. Además, hoy tuvimos un problema bastante serio de motor", ha confesado Sainz nada más acabar la segunda etapa maratón.

El Raptor del binomio Sainz-Cruz ha terminado remolcado por el vehículo del ganador de la etapa, Mitch Guthrie, y el veterano piloto ha asegurado que ahora el objetivo es revisar los daños del coche y prepararse para la sexta etapa: "Ahora tienen que sacar el motor. Iban a ver los daños y tratar de reparar el problema, pero afortunadamente llegamos".

Por último, Sainz se ha mostrado satisfecho y aliviado con el resultado tras dos etapas muy complicadas que han conseguido salvar. "Hoy nos tocó la lotería, entre el embrague y el problema de motor, estar aquí, la verdad es que son muy buenas noticias", ha concluido el español.

Este viernes, durante la madrugada, Sainz y el resto de pilotos se dispondrán a correr la sexta etapa del Dakar, antes del merecido día de descanso, donde recorrerán 92 kilómetros de distancia (331 km especiales) hasta llegar a la ciudad de Riyadh.