Un piloto de Ducati, sobre la 'sombra' de Valentino Rossi: "Sin el pecador de las dos ruedas..."

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, ha resaltado la labor de 'Il Dottore' en la formación y asesoramiento de pilotos que han terminado corriendo en la categoría reina.

Valentino Rossi es, según muchos, el mejor piloto de la historia de MotoGP. 'Il Dottore' cuenta con nueve mundiales de motociclismo en su palmarés, siete de ellos en la categoría reina con diferentes equipos, y otros dos en 250cc y 125cc, tras 25 años subido a la moto.

Desde el año 2001 hasta 2009, se coronó como el monarca de MotoGP con varios campeonatos consecutivos y una dominancia reseñable sobre el resto de pilotos. Además de sus mundiales y Grandes Premios ganados, también ha formado varias de las mayores rivalidades con Marc Márquez o Jorge Lorenzo.

Sin embargo, Rossi también ha destacado por ser uno de los mayores influyentes en el motociclismo italiano, formando a grandes pilotos en su academia, VR46 Academy, y su equipo que actualmente milita en MotoGP, VR46 Racing Team.

Sobre su labor en la formación y asesoramiento de pilotos, ha hablado una persona recurrente en los garajes. "La VR46 ha hecho un gran trabajo y nos ha permitido heredar pilotos increíbles, pero sabemos bien que además de los últimos llegados a MotoGP, tenemos muy poco", apunta Michele Pirro, piloto probador de Ducati sobre la labor de Valentino.

"Sin el pecador de las dos ruedas (Rossi), el motociclismo también perderá interés en Italia", añade Pirro, destacando la importancia de la figura de Rossi en su país con las motos. Tras un cuarto de siglo en la competición, 'Vale' decidió retirarse y con ello el número de pilotos italianos ha aumentado exponencialmente.

Desde Pecco Bagnaia hasta Luca Marini, pasando por Enea Bastianini, Marco Bezzecchi o Fabio Di Giannantonio, muchos son los pilotos del país de la bota que han ingresado en MotoGP tras el paso de Rossi.

"Personalmente, este año cumpliré 40 años y me gustaría dar mi contribución en este sentido. No será fácil, pero hay que empezar por algún lado", concluye Pirro mostrando su idea de contribuir, al igual que Valentino, al motociclismo en su país.