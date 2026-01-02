Djokovic confiesa el momento más duro de sus inicios como profesional: "Me dolió mucho"

El tenista serbio ha relatado cómo fueron sus inicios en el tenis profesional en comparación con Rafa Nadal y Roger Federer, además de la presión que recibió para ser "políticamente correcto".

Novak Djokovic siempre ha destacado por ser uno de los deportistas más constantes y admirados del mundo. El tenista serbio comenzó su carrera como profesional en 2003, y desde entonces su progresión no ha cesado hasta entrar en la mesa de los mejores tenistas de la historia con Rafa Nadal y Roger Federer.

Junto al español y el suizo conformó el célebre 'Big Three', y durante años se han repartido decenas de Grand Slams. Sin embargo, el de Belgrado relata que no tuvo una acogida tan calurosa en el tenis como sus dos rivales.

"Federer y Nadal vienen de dos potencias occidentales. Llegué desde Serbia y dije en voz alta que iba a ser el número uno. A todo el sistema no le gustó: medios, patrocinadores, torneos. Me sentí como un invitado no deseado que se coló en su fiesta", confiesa Djokovic al exjugador Slaven Bilic en una entrevista para el podcast '(Ne)uspjeh prvaka' ('El fracaso del campeón').

El hecho de no ser bien recibido fue un golpe de realidad para 'Nole', el cual asegura que llegó a cambiar su forma de ser por presión. "Me dolió mucho en aquel entonces. Querían que siguiera su ritmo: que fuera políticamente correcto, que encajara en su guion. Me dolió tanto que incluso cambié mi comportamiento con la esperanza de que me aceptaran", añade Novak.

Sin embargo, con el paso de los años, Djokovic desarrolló su propia mentalidad, muy aplaudida por muchos y aplicada por otros, y entendió que debía "ser fiel a mí mismo". "Al final, comprendí que tenía que ser fiel a mí mismo y aceptar que a algunas personas nunca les caeré bien. Y eso está bien. Soy quien soy y duermo tranquilo", concluye el ganador de 24 Grand Slams y oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024.