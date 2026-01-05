Ahora

"Este capítulo ya está cerrado"

'Bombazo' de Djokovic: abandona su propio sindicato por falta de "transparencia"

El serbio, que fundó la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA) en 2020, deja el organismo tras las medidas emprendidas en los últimos tiempos.

Novak Djokovic Novak Djokovic Getty

A última hora de este domingo Novak Djokovic anunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que deja la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA).

El ganador de 24 Grand Slams, fundador del organismo en 2020, explica que lo deja por falta de transparencia en las acciones llevadas a cabo en los últimos meses.

Cabe recordar que 'Nole' creó la asociación para reforzar la representación de los jugadores y esta emprendió en marzo acciones legales contra la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis por prácticas anticompetitivas y descuidado del bienestar de los jugadores.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", explica Djokovic.

"Estoy orgulloso de la visión que compartimos Vasek y yo al crear la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero queda claro que mis valores y mi manera de entender el proyecto ya no están alineados con la dirección actual de la organización", añade el balcánico.

Por último, 'Nole', que reaparecerá en el ATP 250 de Adelaida de la próxima semana, afirma que seguirá "contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado".

