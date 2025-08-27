Djokovic explica cómo 'destronó' a Rafa Nadal y Roger Federer: "Siempre me ganaban"

El serbio ha recordado los tres años que pasó "sin ganar ningún Grand Slam" después de alzar su primer 'major' en Australia en 2008.

En una extensa entrevista en el canal de YouTube de Jay Shetty, Novak Djokovic se ha explayado a la hora de hablar de su histórica rivalidad con Rafa Nadal y Roger Federer.

En concreto, sobre cómo logró destronar al manacorí y al suizo cuando los dos arrasaban en el circuito.

Todo se remonta al Open de Australia de 2008, cuando el balcánico alzó su primer Grand Slam y dio paso a tres años en los que sucumbió ante sus dos rivales.

Tal y como explica 'Nole', cambió de raqueta y modificó su equipo, pero no fue hasta 2011 cuando dio con la tecla y descubrió qué le lastraba.

"Después de ganar mi primer Grand Slam en Australia en 2008, estuve tres años sin ganar ninguno y Nadal y Federer siempre me ganaban en cada partido. Cambié de raqueta, de miembros de equipo, hice de todo para encontrar la fórmula para ganarles", ha recordado.

"En aquella época yo sufría mucho físicamente, fue cuando me di cuenta de que era intolerante al gluten. Y al cambiar mi dieta, me ayudó mentalmente, mi recuperación era mejor y también tomaba mejores decisiones en pista", ha añadido.

Tras cambiar sus hábitos alimenticios, Djokovic encadenó 43 victorias consecutivas y ganó tres Grand Slams (Australia, Wimbledon y el US Open) en 2011 para terminar el año como número 1.