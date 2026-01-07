Un agente del ICE mata a una mujer en Minnesota: el estado declara la emergencia y prepara a la Guardia Nacional

¿Por qué es importante? La Administración Trump acusa a la víctima de ser "una alborotadora violenta" y el alcalde de Minneapolis lo desmiente y señala que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

En Minneapolis, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a una mujer de 37 años durante un operativo migratorio, lo que ha generado protestas y la declaración de emergencia por parte del gobernador de Minnesota, Tim Walz. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a la víctima de intentar arrollar a los oficiales, calificándolo como "terrorismo interno". Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el jefe de la policía local cuestionaron esta versión, mostrando imágenes que sugieren lo contrario. En respuesta, Walz ha preparado a la Guardia Nacional para afrontar posibles disturbios.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos ha abierto fuego y matado este miércoles a una mujer de 37 años durante el enorme despliegue migratorio en Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ante esto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha declarado una emergencia y ha pedido a su Guardia Nacional prepararse ante el aumento de las protestas.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, ha acusado a la víctima de ser "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que ha calificado de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE que "temía por su vida" realizó "disparos defensivos". "La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", ha indicado en sus redes sociales la funcionaria,

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 solo este lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año. Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS ha denunciado que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300% en ataques contra ellos y de 8.000% en amenazas de muerte.

Mientras, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha denunciado tras el tiroteo que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad". "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", ha señalado el demócrata en X.

Frey, además, ha respondido poco después en rueda de prensa a las afirmaciones de Trump, que ha acusado a la mujer de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia". Sin embargo, el alcalde de Minneapolis ha señalado que las imágenes muestran que la abatida conducía su coche lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla. "Yo mismo vi un vídeo en el que los disparos se realizaron mientras conducía el coche lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", ha sostenido.

Trump ha publicado un vídeo en Truth Social que muestra el coche de la mujer mientras huye de los agentes e impacta a otro vehículo, pero las autoridades locales han accedido a otras imágenes en las que ella evita la confrontación e intenta escapar del lugar, pero los agentes la persiguen. El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha expuesto que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley", pues "esta mujer estaba en su coche y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes".

Tras estos hecho, el gobernador de Minnesota ha declarado la emergencia y ha alistado a su Guardia Nacional. Walz ha anunciado estas medidas para "estar listos" para afrontar "la agitación civil" al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policial tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis, misma ciudad en la que ICE ha matado este miércoles a la mujer, identificada como una estadounidense blanca, de 37 años.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis", ha expresado el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa. El mandatario estatal ha notificado de estas acciones ante el incremento de manifestaciones por los disparos contra la mujer.

El gobernador ha calificado el hecho de "innecesario" y "prevenible", al señalar que el estado afronta una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales". "Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad", ha indicado.

A pesar del "enojo", el gobernador urgió a los manifestantes a protestar de forma pacífica y "no morder el anzuelo" del Gobierno federal, pues Minneapolis fue el epicentro de graves manifestaciones y disturbios a nivel nacional en 2020 tras la muerte de Floyd durante la primera gestión de Trump (2017-2021). El funcionario no ha aclarado bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero ha prometido que estos elementos estarían ahí para "proteger" a la población y sus "derechos constitucionales".

