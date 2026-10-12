La tajante respuesta de Rafa Jódar cuando le preguntan si fichará a Ferrero

El madrileño no cierra la puerta a contratar al exentrenador de Carlos Alcaraz de cara a la próxima temporada.

"Dispondré de cerca de un mes para pensar..."

"No tengo absolutamente nada cerrado con nadie y en estos dos meses, de aquí a diciembre, habrá movimientos": así de contundente se mostró Juan Carlos Ferrero la semana pasada en la 'Ser' cuando le preguntaron por su futuro.

De hecho, cuando se puso el nombre de Rafa Jódar sobre la mesa, su rostro cambió: "Se le ve mucha hambre y muchas ganas. No me cierro la puerta, tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estudiaré".

Pues bien, tras debutar con victoria en el Másters 1000 de Shanghái frente a Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3), al madrileño le pasaron la bola a su tejado.

Y a pesar de no cerrar la puerta, Jódar quiere centrarse en terminar el año de la mejor manera: "Ahora me centro en mi próximo partido, que será muy duro. Después de esto, tengo dos torneos más —tres, si me seleccionan para representar a España en la Copa Davis, una competición que me motiva muchísimo—".

"Luego dispondré de cerca de un mes para pensar en la próxima temporada y prepararme para ella", añadió Rafa.

Tras Shanghái, donde se encuentra ya en cuartos de final tras derrotar a Jiri Lehecka, le quedará por jugar Basilea, París, la Copa Davis y veremos si las ATP Finals.