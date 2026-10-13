"Si lo consigo, estaré muy feliz": el objetivo de Rafa Jódar en 2026

A pesar de que ahora esté centrado en su participación en el Masters 1000 de Shanghái, el madrileño no oculta su deseo de jugar las ATP Finals de Turín.

Tras vencer a Jiri Lehecka en el Masters 1000 de Shanghái para clasificarse a octavos de final del torneo chino, a Rafa Jódar le preguntaron por su sobresaliente primer año en el circuito.

A sus 20 años, el madrileño reconoció que esto no ha hecho más que empezar: "Es mi primer año en el circuito y soy consciente de que voy a descubrir muchas cosas, nuevos torneos. Aún tengo muchas cosas que mejorar y aprender en este primer año".

Jódar actualmente es el número 13 del mundo y si completa una buena final de temporada, podría estar entre los ocho mejores del año e ir a Turín para jugar las ATP Finals.

Sin embargo, por el momento prefiere no pensar en ello: "Nada de eso está en mi mente. Voy a centrarme en mi próximo partido, que será muy duro, e intentaré ir partido a partido".

Eso sí, no oculta su ilusión: "Si lo consigo, estaré muy feliz; si no, también estaré muy feliz con la temporada, porque es la primera, y lo intentaré el año que viene".

Tras su victoria ante Karen Khachanov este martes, Álex de Miñaur ya es noveno (la última plaza que da un billete a Turín tras la lesión de Sinner) en la Race por delante de Novak Djokovic y Rafa Jódar. Difícil, sí; imposible, no.