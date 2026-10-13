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No lo tiene fácil

"Si lo consigo, estaré muy feliz": el objetivo de Rafa Jódar en 2026

A pesar de que ahora esté centrado en su participación en el Masters 1000 de Shanghái, el madrileño no oculta su deseo de jugar las ATP Finals de Turín.

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

Tras vencer a Jiri Lehecka en el Masters 1000 de Shanghái para clasificarse a octavos de final del torneo chino, a Rafa Jódar le preguntaron por su sobresaliente primer año en el circuito.

A sus 20 años, el madrileño reconoció que esto no ha hecho más que empezar: "Es mi primer año en el circuito y soy consciente de que voy a descubrir muchas cosas, nuevos torneos. Aún tengo muchas cosas que mejorar y aprender en este primer año".

Jódar actualmente es el número 13 del mundo y si completa una buena final de temporada, podría estar entre los ocho mejores del año e ir a Turín para jugar las ATP Finals.

Sin embargo, por el momento prefiere no pensar en ello: "Nada de eso está en mi mente. Voy a centrarme en mi próximo partido, que será muy duro, e intentaré ir partido a partido".

Eso sí, no oculta su ilusión: "Si lo consigo, estaré muy feliz; si no, también estaré muy feliz con la temporada, porque es la primera, y lo intentaré el año que viene".

Tras su victoria ante Karen Khachanov este martes, Álex de Miñaur ya es noveno (la última plaza que da un billete a Turín tras la lesión de Sinner) en la Race por delante de Novak Djokovic y Rafa Jódar. Difícil, sí; imposible, no.

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