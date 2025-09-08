Un nuevo Alcaraz para derrotar a Sinner en el US Open: "Es algo en lo que he trabajado..."

El tenista español vuelve a levantar la Copa de Nueva York tres años después tras un torneo absolutamente perfecto: "Desde las primeras rondas hasta el final ha sido el mejor torneo que he jugado en mi vida".

Carlos Alcaraz es campeón del US Open. Otra vez. Tres años después ha vuelto a levantar la copa de Nueva York. Derrotó a Jannik Sinner, su gran rival, en cuatro sets y se vuelve a aupar en el número 1 del mundo. Y hay un cambio que ha llevado a cabo en su tenis que ha sido fundamental.

Es la consistencia. A Carlos se le ha visto mucho más sólido en este torneo. De hecho sólo ha cedido un set y fue en la final ante el italiano.

"La consistencia de mi nivel durante todo el campeonato ha sido muy, muy alta. Estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando: ser realmente consistente", explicó Carlitos en la rueda de prensa posterior, ya con el trofeo entre sus brazos.

Un tenis "perfecto": "Creo que jugué perfecto. Si quiero ganar el US Open, si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto. Y creo que lo hice. No siento que Sinnner tenga que mejorar algo para poder vencerme. Yo también tengo que estar preparado para ver lo que él va a hacer diferente. Pensar, ¿qué puede hacer Jannik mejor para vencerme?'".

La revancha de Jannik llegará. Porque son los dos mejores tenistas del mundo y volverán a encontrarse: "Voy a esperar un Jannik diferente para intentar ganarme y yo estaré preparado para ello".

"Siento que puedo hacerlo todo en la pista, la verdad: cortados, dejadas, liftados, planos. Confío mucho en mis condiciones físicas. Siento que puedo llegar a todas las bolas, lo que me da la confianza y la seguridad para hacer buenos puntos y poder jugar con variedad", explicó el murciano tras su exhibición en Nueva York.