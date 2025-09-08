Sinner se rinde como nunca a Alcaraz: "Carlos no tiene debilidades"

El italiano dice que no hay nadie en el circuito como Alcaraz: "Es muy sencillo, él es un jugador diferente al resto".

¿Por qué Carlos Alcaraz se está convirtiendo en la bestia negra de Jannik Sinner? Sólo el murciano está ganando al que era número 1 en los últimos meses. Y después de su derrota en la final del US Open de este domingo explicó de manera muy simple el motivo por el que no le pudo ganar.

"Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores", dijo el italiano, que ha perdido el número 1 del mundo después de la cita de Nueva York.

Hará cambios en su tenis para competirle a Alcaraz: "Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista".

Desde Wimbledon Carlos ha cambiado algunos detalles de su juego: "Carlos ha mejorado. Sentí que estaba un poco más limpio hoy. Lo que yo hice bien en Londres, él lo hizo mejor hoy".

Cree que Alcaraz manejó mejor el partido y eso fue clave para llevarse el torneo: "Sentí que lo estaba haciendo todo un poco mejor hoy, especialmente el saque, ambos lados, ambos 'swings' muy limpios. Sí, creo que es eso. Le doy mucho crédito, porque manejó la situación mejor que yo".

"Elevó su nivel cuando tuvo que hacerlo, así que sí, quiero decir, todavía estoy orgulloso de mí mismo, de la temporada que estoy jugando y haciendo. Pero sí, jugó mejor que yo hoy", completó Jannik.