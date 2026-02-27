Ahora

El vídeo viral de Rafa Nadal enseñando a esquiar a su hijo en su viaje a la nieve con Mery Perelló

Rafa Nadal ha disfrutado de unos días en la nieve con su mujer, Mery Perelló, y el hijo de ambos, Rafael, al que el extenista ha enseñado a esquiar.

"Rafa Nadal ha vuelto a ser noticia, pero, en este caso, porque ejerce de monitor de esquí de su hijo, Rafael", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el divertido vídeo.

"Vemos cómo ha vuelto a realizar uno de sus deportes preferidos tras abandonar las pistas de tenis", explica la colaboradora de Aruser@s, que enseña las imágenes en las que también realizaban el muñeco de nieve junto a su mujer y madre del pequeño, Mery Perelló.

