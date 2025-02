Sabalenka, número 1 del tenis, tajante sobre Jannik Sinner: "No sé cómo puedo confiar en él"

"Me da miedo cómo funciona el sistema..."

No paran de salir reacciones ante una de las noticias del año en el tenis. El pacto alcanzado con la Agencia Mundial Antidopaje de que Jannik Sinner esté tres meses suspendido está generando mucho descontento en la comunidad tenística por el agravio comparativo con casos semejantes.

De la resolución del caso Sinner ha hablado Aryna Sabalenka, la actual número 1 del tenis femenino. La tenista bielorrusa afronta el 'WTA 1000' que se celebra en Dubai y fue preguntada junto a la tenista Jessica Pegula sobre el italiano.

"Tengo en la cabeza que si alguien tiene un error o te echan una crema que contiene algo prohibido, la que voy a pagar por ello soy yo. Me da miedo cómo funciona el sistema, no sé cómo puedo confiar en él", ha declarado la finalista del Open de Australia, tal y como recogen las declaraciones 'The National'.

La bielorrusa ha lanzado un aviso a las autoridades tenísticas: "Viendo cómo funciona todo, estoy siendo muy cuidadosa en todo lo que consumo. Ahora mismo he llegado al punto de que no se me ocurre dejar un vaso del que estoy bebiendo sin tenerlo siempre junto a mí".

A estas quejas fue más contundente Jessica Pegula, número cinco del mundo: "Son todo decisiones que se toman aleatoriamente, sin tomar en consideración muchos factores y con una inconsistencia bestial en todos los argumentos que se aportan. No creo que nadie confíe en este sistema, es una imagen horrible para el deporte".