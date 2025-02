La reflexión de Alcaraz sobre la sanción por dopaje a Sinner: "El número uno..."

"Juegue Jannik o no..."

Faltaba la opinión de Carlos Alcaraz. Poco a poco los tenistas se van posicionando en el 'Caso Sinner' y su polémica resolución que ha terminado desembocando en un escaso periodo de sanción de solo tres meses que permitirá al número uno del mundo jugar todos los Grand Slams del año.

Iconos del tenis mundial como Nick Kyrgios y Stan Wawrinka no dudaron en atacar al italiano y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por la sentencia, para ellos insuficiente. "Ya no creo en un deporte limpio" o "es un día triste para el tenis" fueron algunas de las críticas que pronunciaron el asutraliano y el helvético.

Alcaraz ya expresó en alguna ocasión que creía en la inocencia de Sinner y ahora se ha vuelto a pronunciar en unas declaraciones para el 'Diario AS' tras conocerse la sanción: "En cuestión de la sanción, hay poco que opinar. Nosotros, juegue Jannik o no, intentamos hacerlo bien en cada torneo porque el número uno es un objetivo".

Carlos tampoco termina de hacer una valoración muy profunda de la sanción como tal. El número tres del mundo manifestó en los meses en los que se investigaba el caso que era partidario de pensar que Sinner no había hecho trampas. Ahora no se encontrará con su máximo rival hasta Roma, eso sí, Carlitos no se librará de Sinner ni en Roland Garros ni en Wimbledon.