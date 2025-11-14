Ahora

Por el dopaje

¿Responde el entrenador de Sinner a las críticas de Djokovic? Su enigmático mensaje en redes

Darren Cahill, preparador del tenista italiano, hizo una enigmática publicación en sus redes sociales después de las palabras de Novak Djokovic.

Novak Djokovic y Jannik SinnerNovak Djokovic y Jannik SinnerGetty

Dijo Novak Djokovic que el caso de dopaje de Jannik Sinner le iba a perseguir siempre, que nadie en el tenis se iba a olvidar de su sanción: "A Sinner le perseguirá siempre el caso del dopaje...". Y ahora el entorno del italiano, que acaba de perder el número 1 del mundo, ha dejado un enigmático mensaje que podría ser una respuesta para el serbio.

Darren Cahill, su entrenador, publicó este jueves un mensaje en sus redes que ha sido muy comentado.

"La opinión es realmente la forma más baja de conocimiento humano", ha escrito el entrenador del italiano, que lucha esta semana por ser campeón de las ATP Finals. Ya está en semifinales.

El mundo del tenis especula ahora si Cahill ha querido responder a Novak con este mensaje en redes sociales.

Porque nadie se esperaba ese comentario de Djokovic sobre un Sinner que a pesar de su sanción ha firmado un 2025 absolutamente espectacular.

