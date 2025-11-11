La frase de Djokovic sobre Sinner que no ha pasado desapercibida: "Le perseguirá siempre el dopaje..."

El tenista serbio dice contundente que la sanción por dopaje del italiano es algo que le va a "perseguir" durante toda su carrera.

Jannik Sinner se perdió esta temporada varios torneos al ser sancionado por dopaje. Y eso es algo que el mundo del tenis no va a olvidar, dice Novak Djokovic. Ha dicho, literalmente, que le "perseguirá" durante toda su carrera haga lo que haga y sume los títulos que sume.

Así lo dice Novak en palabras que publica 'Eurosport': "A Sinner le perseguirá siempre el caso del dopaje...".

A Djokovic, sin embargo, es otro factor: sus palabras negacionistas sobre el coronavirus. "Esa es la nube que me perseguirá siempre", reconoce el serbio, que ha renunciado a las ATP Finals a última hora.

También habla del ansiado Grand Slam número 25. No es demasiado optimista. Sabe que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lo están acaparando todo.

"No creo que pueda lograrlo, sobre todo por el nivel de Sinner y Alcaraz...", dice el reciente ganador del torneo de Atenas. El 101 de su carrera. Casi nada.