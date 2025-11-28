"Sería fantástico si funcionara"
Roger Federer 'coquetea' con Rafa Nadal: "Podrían surgir cosas interesantes..."
El suizo se ha vuelto a referir a la posibilidad de jugar partidos de exhibición junto a su amigo.
En la pasada edición de la Laver Cup, durante su participación en un programa, a Roger Federer le preguntaron si empezaría un "tour sénior" junto a Rafa Nadal.
"Sí, ¿por qué no?. Me encanta Rafa. Estoy jugando mucho ahora mismo, así que intento mantenerme en buena forma", explicó
"Sé que Rafa está deseando jugar un poco de tenis. Para nosotros, hablar de tenis sénior es horrible, pero quizá podríamos crear un circuito, como un Fedal Tour", añadió.
Pues bien, dos meses después, en una entrevista con Tages-Anzeiger, al suizo le han vuelto a preguntar por esa posibilidad, y no ha negado que "sería fantástico si funcionara".
"Si jugáramos partidos de exhibición después de nuestras carreras, tendríamos más tiempo y no tendríamos que apresurarnos para el siguiente partido", señaló el extenista.
De hecho, ve esas exhibiciones como partidos benéficos: "Me imagino combinándolo con una buena causa, recaudando fondos para mi fundación e inspirando a los jóvenes jugadores locales".
"Aún no hay nada concreto planeado, pero veo que podrían surgir cosas interesantes", zanjó Federer.