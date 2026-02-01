El emotivo discurso de Djokovic hacia Alcaraz tras la final del Open de Australia: "Esto es legendario..."

El serbio demostró su admiración y reconocimiento ante Carlitos tras completar una hazaña histórica nunca antes vista en el mundo del tenis. Novak lo calificó de "legendario".

Lo dio todo pero no fue suficiente, Novak Djokovic compitió hasta el final pero, a pesar de firmar una gran final, no le bastó para imponerse a un pletórico Carlos Alcaraz que remontó la final del Open de Australia 2026. El murciano venció en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Tras el partido, el serbio fue coronado como subcampeón y estuvo impecable en un discurso en el que se dirigió a Rafa Nadal, presente en la Rod Laver Arena, y, como no podía ser de otra forma, a Carlos Alcaraz. Y hasta se atrevió a bromear con ellos.

Antes, decidió pronunciar unas emocionantes palabras para felicitar a su rival: "Felicidades Carlos, esto es legendario. Eres muy joven y tienes mucho tiempo aún, como yo", declaraba 'Nole' entre risas y reconociendo el talento y mérito de Carlitos a pesar de su juventud. Luego bromeaba también con su propia edad, sacando una sonrisa a los espectadores presentes en Melbourne: "Seguro que nos enfrentamos aquí de nuevo en 10 años".

Un emotivo discurso de Novak, que mantiene una gran relación con el murciano y que le dedicó unas palabras de reconocimiento cargadas de emoción y reconocimiento. Una hazaña histórica la de Alcaraz que queda marcada en la historia del tenis y que, aún con 22 años, solo está arrancando una carrera que apunta a desafiar la magnitud de lo visto hasta ahora en el tenis.