La reflexión de Rafa Nadal sobre Martín Landaluce, la nueva joya del tenis español

El madrileño es el primer tenista nacido en 2006 en meterse en cuartos de final de un Masters 1000.

Martín Landaluce ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras derrotar este martes a Sebastian Korda por 2-6 7-6(6) 6-4.

Con su victoria, el madrileño se convirtió en el primer tenista nacido en 2006 en meterse en cuartos de final de un Masters 1000, y lo hizo venciendo al 'verdugo' de Carlos Alcaraz.

A sus 20 años, Landaluce salvó una bola de partido en el segundo set y se llevó el encuentro tras dos horas y 20 minutos.

Esta hazaña se la trasladaron a Rafa Nadal durante su investidura como 'doctor honoris causa' por la Universidad Politécnica de Madrid.

El manacorí, que también defendió a ultranza a Carlos Alcaraz tras su derrota en Miami, elogió a Martín.

"Ha dado un paso adelante. Creo que tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que van a marcar la diferencia", señaló el ganador de 22 Grand Slams sobre la nueva joya del tenis español, que está a las puertas del top 100 por primera vez en su carrera.