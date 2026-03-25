"¿Qué pensaban, que iba a ganar todos los partidos?"
Defensa a ultranza de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz tras su derrota en Miami
El ganador de 22 Grand Slams ha salido al paso para apoyar al murciano después de sus derrotas en Indian Wells y Miami.
En su investidura como 'doctor honoris causa' por la Universidad Politécnica de Madrid, Rafa Nadal mostró su apoyo total a Carlos Alcaraz.
A pesar de levantar el Open de Australia y con ello completar el 'Career Grand Slam', al murciano le han caído algunas críticas tras sus derrotas en Indian Wells y Miami.
Y Rafa, con conocimiento de causa, hace un llamamiento a la calma: "No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tienen ningún sentido. Está dando éxitos al deporte español difícil de imaginar hace 30 años atrás. Nunca pierdo la perspectiva de lo que significa todo lo que hace. No vamos a preocuparnos por las dos derrotas".
Nadal explicó que todo el mundo, deportistas o no, pueden tener un día gris: "Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o estar cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible".
Por último, el manacorí realizó un contundente alegato: "Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo". Chapeau, Rafa.