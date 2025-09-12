Dura crítica de una leyenda del tenis por el dominio de Alcaraz y Sinner: "Me molesta que se conforman..."

Boris Becker carga contra los jugadores que deberían estar peleando con el italiano y con el español por título de 'Grand Slam'. No entiende el conformismo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han establecido un dominio en el tenis mundial que, a día de hoy, parece implacable. El español y el italiano se han repartido los últimos ocho 'Grand Slams'. Novak Djokovic, el último en ganar un 'Major' antes de que Carlos y Jannik comenzaran a imponer su duopolio.

Novak no ha podido aguantar el ritmo físico del número uno y dos del mundo, especialmente en partidos a cinco sets. Sin embargo, ni Djokovic ni ninguno de los integrantes del top-10 han sido capaces de interrumpir el dominio de Carlos y Jannik.

Boris Becker, leyenda del tenis, carga directamente contra estos tenistas por "conformarse" y no luchar lo suficiente por intentar batir a Alcaraz y Sinner: "Alexander Zverev, Jack Draper, Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Casper Ruud, Holger Rune, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov. Lo que me molesta de ellos es que se conforman con ser segundos o terceros".

"Los cuartos de final están bien, o las semifinales están bien. No, no están bien si quieres ser el mejor tenista del mundo. Siempre están diciendo: 'Sí, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son mucho mejores que nosotros'. Bien, ¿por qué pensáis eso?", asegura Becker en unas declaraciones para 'Eurosport'.

El estadounidense quiso ser aún más contundente y señalar al único jugador, más allá de Alcaraz, que ha jugado con personalidad ante Sinner: "Ahora vuelvo a esa semifinal entre Sinner y [Félix] Auger-Aliassime. Alguien por fin pensó estratégicamente '¿Cómo puedo volverme peligroso para Sinner?'".

"Lógicamente, no te metas en intercambios largos en la línea de fondo, pero juega lo más plano y rápido posible. No es ciencia espacial. No hace falta estudiar Filosofía", concluye Becker.