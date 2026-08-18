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Un 2026 increíble

Rafa Jódar deslumbra al mundo del tenis: "Hasta que no pierdes el último punto..."

El tenista madrileño suma una contundente victoria contra Alejandro Tabilo en Cincinnati: "Hasta que no pierdes el último punto... el partido no ha terminado".

Rafa Jódar Rafa JódarGetty

Rafa Jódar sigue ascendiendo. No para de ganar en este 2026 y ya está en cuartos de final de Cincinnati tras su victoria por la vía rápida contra Alejandro Tabilo.

Después del encuentro, Jódar habló de su mentalidad y de cómo está progresando: "Hasta que no pierdes el último punto... el partido no ha terminado. Simplemente tienes que intentar estar ahí y jugar tu juego. Es difícil porque no estás jugando tu mejor tenis y el otro está jugando a un nivel muy alto".

"Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. En esos momentos tienes que estar por ti mismo, intentar ir a por ello y pensar en el siguiente punto, sin pensar más allá", apunta el joven tenista madrileño.

Se ve en su mejor momento de su corta carrera: "Creo que estoy jugando un buen tenis ahora mismo. Estoy haciendo las cosas bien y, cuando juegas muchos partidos, tienes ritmo de competición, que es muy importante. Físicamente creo que estoy muy bien y estoy aprovechando muy bien los días libres, haciendo entrenamientos ligeros y descansando. En general, creo que estoy haciendo un gran trabajo fuera de la pista, algo que es muy importante cuando juegas tantos partidos".

Cobolli en cuartos

El italiano Flavio Cobolli será su próximo rival: "Será un partido muy duro, como siempre cuando juegas unos octavos de final de un Masters 1000...".

"Intentaré recuperarme bien mañana, aprovechar el día de descanso y preparar el partido de la mejor manera posible. Es un gran jugador y, si quiero tener opciones de ganar ese partido, tendré que dar lo mejor de mí", cierra Jódar.

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