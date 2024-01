Daniil Medvedev tiene muy claro que lo que quiere cambiar en la presente temporada, que arranca con el Open de Australia, es su carácter en la pista. Dejar atrás los enfados y "madurar" centrándose más en el tenis.

Así lo ha dicho en la previa el primer grande de la temporada: "Intentaré centrarme más en mí mismo y no en lo que el resto piensan sobre mí. Quiero cambiar y quiero madurar...".

"Quiero hacer menos cosas estúpidas, que no me ayudan como jugador y tampoco como persona", expresa el tenista ruso, que buscará en 2024 otro Grand Slam para su palmarés.

"En el vestuario, creo que saben cómo soy realmente tanto dentro como fuera de la pista y me llevo bien con la mayoría. A veces no han sido justos, porque la vida no lo es, y otros me los he ganado. Es difícil controlar tus emociones cuando estás jugando con la adrenalina a tope", detalla Medvedev.

¿Cuándo empieza el Open de Australia?

El próximo 14 de enero, domingo, arranca en Melbourne el Open de Australia. Allí estará Medvedev en busca de una nueva gesta. Y no lo tendrá nada fácil. Porque los dos grandes favoritos irán a por todas: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.