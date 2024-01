Rafa Nadal no estará en el Open de Australia de este curso. Sufrió una lesión en Brisbane de la que ya se está recuperando en España. El balear renunció al primer grande del año, pero no se despidió definitivamente. Por lo que podría estar de vuelta en 2025.

El propio director del Open de Australia, Craig Tiley, ha desvelado una conversación con el balear sobre sus intenciones de futuro. Así lo ha dicho 'AO Show'.

"Simplemente le dije que estábamos ansiosos por verlo en enero de 2025. No dijo que no, reaccionó diciendo: 'Si juego, me siento bien y no estoy lesionado, volveré'", ha contado.

El verdadero reto de Rafa este curso es la temporada de tierra. Es para lo que se ha preparado. Dos torneos por encima del resto: Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París, en los que podría participar en dobles junto a Carlos Alcaraz.

El murciano, mientras, sí estará en el Open de Australia. Luchará por el tercer grande de su carrera, desafiando así a Novak Djokovic, número uno del mundo y gran favorito.