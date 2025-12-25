De momento no lo ve
Ferrero responde sobre si entrenaría a Jannik Sinner: "Tendría que pensar..."
El entrenador ya no está al lado de Carlos Alcaraz y dice que es pronto para pensar si podría entrenar a Jannik Sinner en el futuro.
Ahora que Juan Carlos Ferrero ya no es el entrenador de Carlos Alcaraz, le han preguntado si dirigirá a Jannik Sinner en el futuro. Español e italiano se han convertido en la gran rivalidad del tenis actual y seguirán disputándose todos los Grand Slam si no aparece alguien en el circuito que les pueda hacer sombra.
Ferrero, en 'Marca', responde sobre Sinner y la posibilidad de ser su entrenador: "Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no".
"Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros", apunta Ferrero.
Sí tiene algunas ofertas de jugadores, pero de momento se tomará un tiempo para descansar: "Sí me ha llegado alguna propuesta y no es el momento. Quiero estar tranquilo y uno tiene corazón. Es imposible para mí coger a alguien más en estos momentos porque mi pensamiento todavía está allá y sería muy complicado. Ahora mismo sería algo imposible".
Sobre Carlos y todo el trabajo que han hecho juntos, Ferrero reconoce que necesita que pase "el dolor" para volver a trabajar: "En ningún momento estoy barajando otras opciones porque necesito dos o tres meses de estar tranquilo y de que pase el dolor. A partir de ahí, si vienen otras posibilidades las sopesaremos. Al final son casi ocho años sin parar y mucho tiempo fuera de casa. Estar ahora en casa se agradece".
Juntos han conquistado los seis Grand Slams que tiene Carlos en su palmarés. Desde que era un adolescente. Por eso Ferrero pide ahora tiempo antes de volver a los banquillos.