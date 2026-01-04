El rival directo de Carlos Alcaraz que podría perderse el Open de Australia

Taylor Fritz podría haber caído lesionado durante la United Cup y de ser así se perdería el primer 'Grand Slam' del año. El americano, que sufriría un problema de rodilla, es una de las mayores amenazas para el murciano.

En los días previos a la celebración del primer 'Grand Slam' del año, el Open de Australia, que dará comienzo a la temporada, está teniendo lugar también la United Cup. En ella, compite TaylorFritz, el tenista número uno estadounidense y uno de los principales rivales para disputar en Melbourne el grande a Carlos Alcaraz.

Sin embargo, su presencia en el primer 'Grand Slam' del año está en duda, ya que durante el partido ante el argentino Sebastián Baez perteneciente a la fase de grupos del torneo, sufrió una lesiónen la rodilla. Más tarde, en rueda de prensa, confirmó estar batallando ante una "tendinitis muy seria".

Aunque pudo acabar el partido, cayó derrotado y fue visto hablando con el director del Open de Australia en uno de los pasillos de la pista con gestos que evidenciaban cierta preocupación hacia su estado físico.

Una situación que está en el aire y se resolverá en los próximos días a la espera del debut de Alcaraz esta temporada. El murciano se batirá con Jannik Sinner previamente en un partido de exhibición en Corea del Sur antes de su arranque oficial en Melbourne, donde luchará por hacer historia y conseguir el último 'Grand Slam' que le queda por conseguir.