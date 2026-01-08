Carlos Alcaraz y el Mundial 2026: ojo al análisis sobre las opciones de España

El número 1 del mundo cree que la selección puede "obtener grandes resultados" a pesar de que se mida a algunas selecciones por las que está "preocupado".

Desde el jueves 11 de junio de 2026 hasta el domingo 19 de julio, Canadá, México y Estados Unidos albergarán el Mundial de Fútbol.

España como vigente campeona de la Eurocopa es una de las grandes favoritas para coserse otra estrella al pecho, y Carlos Alcaraz confía firmemente en sus opciones.

Durante una entrevista en el podcast de 'TennisChannel', al número 1 del mundo, reconocido seguidor del fútbol, le han preguntado por las expectativas en torno al equipo de Luis de la Fuente.

El murciano es consciente de que España tendrá grandes rivales: "Estoy emocionado para ser sincero. Creo que España puede obtener grandes resultados. Obviamente hay otras selecciones que son algunas de las mejores; Argentina, Países Bajos, Francia, Alemania...".

A pesar de ello, confía en volver a tocar el cielo 16 años después: "Hay muchas selecciones por las que estoy preocupado, pero creo que España va a estar en el 'top' y van a conseguir un gran resultado. Creo en mi equipo".