¿Cuándo arranca el Open de Australia 2026? Calendario, horario y dónde ver el gran objetivo de Carlos Alcaraz

El primer Grand Slam arrancará el 12 de enero con la disputa de la fase previa y concluirá el domingo 1 de febrero con la gran final.

Sinner caerá por el otro lado del cuadro

Carlos Alcaraz no lo ha ocultado en ningún momento durante los últimos meses: el gran objetivo de la temporada 2026 es el Open de Australia.

Se trata del único 'major' que no ha alzado y el único que le falta para conseguir el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro grandes al menos una vez.

El torneo de Melbourne arrancará del 12 al 17 de enero con los partidos de fase previa.

Ya el domingo 18 de enero empezarán los partidos de primera ronda, que se prolongarán hasta el martes 20.

Entre el miércoles 21 y jueves 22 se jugarán los encuentros de segunda ronda, mientras que la tercera será el viernes 23 y sábado 24.

El domingo 25 y el lunes 26 se jugarán los octavos y entre el martes 27 y miércoles 28 de enero se definirán los cruces de unas semifinales que se jugarán el viernes 30. El domingo 1 de febrero, la gran final.

Horarios

Con una diferencia horaria de nueve horas, la sesión matutina en Australia arrancará a primera hora de la madrugada en España, por los que los partidos de la tarde coincidirán con la primera hora española (sobre las 8 de la mañana).

¿Dónde ver en televisión?

El torneo se podrá seguir en directo por televisión en Eurosport 1 y Eurosport 2, además de poder seguirlo a través de la cobertura especial que realizará 'laSexta'.