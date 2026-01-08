Ahora

Satisfecho con la quinta etapa

Arranca la remontada de Carlos Sainz en el Dakar: "Para mí estar aquí es como una victoria"

La pareja de Ford, formada por Carlos Sainz y Lucas Cruz, ha terminado la etapa en sexta posición tras recibir una sanción de un minuto por no parar en la neutralización.

Arranca la remontada de Sainz en el Dakar: "Para mí estar aquí es como una victoria"Arranca la remontada de Sainz en el Dakar: "Para mí estar aquí es como una victoria"Agencia EFE

La quinta etapa del Dakar 2026 ha dejado muchas sorpresas debido a las sanciones publicadas por la organización de la competición. La pareja española formada por Nani Roma y Álex Haro finalizó la etapa de 417 kilómetros de distancia en la ciudad de Hail en primer lugar, pero a causa de una sanción impuesta cayeron al segundo puesto de la etapa.

Por su parte, el tetracampeón del Dakar, Carlos Sainz, y su compañero Lucas Cruz cruzaron la línea de meta sin problemas, objetivo deseado por Sainz, en sexta posición. La pareja Sainz-Cruz también ha recibido una sanción de un minuto por no pararse en la neutralización de la etapa.

Pese a la sanción de último momento, Sainz se ha mostrado satisfecho al terminar este tramo del Dakar debido a las dificultades sufridas en las anteriores etapas. "Para mí estar aquí es como una victoria, después de unos problemas en el día de ayer. Estoy súper feliz de estar aquí y no me preocupa el tiempo", ha asegurado el español tras cruzar la meta.

Con la quinta etapa ya finalizada y las sanciones ya impuestas, la clasificación general se ha actualizado reflejando varios cambios en el orden. En primer lugar, se encuentra la pareja formada por Lategan y Cummings (Toyota), seguida de Al-Attiyah y Lurquin (Dacia), Ekström y Bergkvist, Roma y Haro, y Sainz y Cruz; estas tres últimas parejas del equipo Ford.

Sexta etapa: recorrido y distancia

Una vez ya finalizada la quinta etapa, los pilotos se dispondrán a arreglar las partes de los vehículos que han resultado dañadas durante el recorrido, sin la asistencia de sus equipos debido a que se trata de una etapa maratón.

Pasada la noche, los pilotos se prepararán para dar comienzo a la sexta etapa del Dakar, donde recorrerán 92 kilómetros de distancia (331 km especiales) hasta llegar a la ciudad de Riyadh. Una vez hayan cruzado la meta, dispondrán del único día de descanso que hay en el Dakar.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora en Venezuela, en directo | Trump advierte de que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años
  2. Sánchez condena las ansias imperialistas de Trump y advierte del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación: "Algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA"
  4. Aldama apunta a Ábalos y a Koldo: reconoce los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada
  5. El Gobierno llega a un acuerdo con la iglesia española para la reparación económica de las víctimas de pederastia
  6. La DGT dará un "plazo razonable" antes de empezar a multar por no llevar la baliza V16