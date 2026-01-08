Arranca la remontada de Carlos Sainz en el Dakar: "Para mí estar aquí es como una victoria"

Arranca la remontada de Sainz en el Dakar: "Para mí estar aquí es como una victoria"

La pareja de Ford, formada por Carlos Sainz y Lucas Cruz, ha terminado la etapa en sexta posición tras recibir una sanción de un minuto por no parar en la neutralización.

La quinta etapa del Dakar 2026 ha dejado muchas sorpresas debido a las sanciones publicadas por la organización de la competición. La pareja española formada por Nani Roma y Álex Haro finalizó la etapa de 417 kilómetros de distancia en la ciudad de Hail en primer lugar, pero a causa de una sanción impuesta cayeron al segundo puesto de la etapa.

Por su parte, el tetracampeón del Dakar, Carlos Sainz, y su compañero Lucas Cruz cruzaron la línea de meta sin problemas, objetivo deseado por Sainz, en sexta posición. La pareja Sainz-Cruz también ha recibido una sanción de un minuto por no pararse en la neutralización de la etapa.

Pese a la sanción de último momento, Sainz se ha mostrado satisfecho al terminar este tramo del Dakar debido a las dificultades sufridas en las anteriores etapas. "Para mí estar aquí es como una victoria, después de unos problemas en el día de ayer. Estoy súper feliz de estar aquí y no me preocupa el tiempo", ha asegurado el español tras cruzar la meta.

Con la quinta etapa ya finalizada y las sanciones ya impuestas, la clasificación general se ha actualizado reflejando varios cambios en el orden. En primer lugar, se encuentra la pareja formada por Lategan y Cummings (Toyota), seguida de Al-Attiyah y Lurquin (Dacia), Ekström y Bergkvist, Roma y Haro, y Sainz y Cruz; estas tres últimas parejas del equipo Ford.

Sexta etapa: recorrido y distancia

Una vez ya finalizada la quinta etapa, los pilotos se dispondrán a arreglar las partes de los vehículos que han resultado dañadas durante el recorrido, sin la asistencia de sus equipos debido a que se trata de una etapa maratón.

Pasada la noche, los pilotos se prepararán para dar comienzo a la sexta etapa del Dakar, donde recorrerán 92 kilómetros de distancia (331 km especiales) hasta llegar a la ciudad de Riyadh. Una vez hayan cruzado la meta, dispondrán del único día de descanso que hay en el Dakar.