Un exnúmero uno, sobre el máximo objetivo de Sinner y Alcaraz: "Jannik puede hacerlo, con Carlos hay dudas..."

Greg Rusedski acostumbra a comentar la actualidad tenística. Esta vez ha hablado de las expectativas puestas en el italiano para esta temporada y su proceso de preparación de cara al Open de Australia.

Junto con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner es el otro tenista sobre el que todas las miradas estarán puestas en 2026. Después de la ruptura con Juan Carlos Ferrero, quien fuera su entrenador durante más de siete años, Carlitos afronta una temporada incierta, lo que el jugador italiano podría aprovechar en su favor para continuar aumentando su registro de títulos de 'Grand Slam', cuatro de los ocho disputados en los últimos dos años.

Tras el partido de exhibición planeado para el próximo 10 de enero en Corea del Sur entre ambos titanes, tendrá lugar la primera cita importante del año, el Open de Australia. Sinner llega como principal favorito tras conquistarlo dos años consecutivos. Sobre sus sensaciones acerca de la temporada que arranca ha hablado Greg Rusedski, quien fuera número uno en el ranking ATP.

El extenista británico cree que, a pesar de la posible superioridad con la que puede que cuente Jannik, no conseguirá batir una marca que solo los mejores tienen a tiro:"No creo que (Sinner) gané los cuatro grandes este año, pero si vence en Australia, donde es el gran favorito y luego Rolanad Garros, entonces hablamos", afirmaba con seguridad el exnúmero uno.

Aún así, Rusedski no descarta la opción del todo y deja la puerta abierta a un posible póker del italiano. También recordó cuando una leyenda como Novak Djokovic estuvo a punto de lograrlo: "Vimos a Novak intentarlo hace unos años y se quedó a un partido ante Daniil Medvedev en el US Open pero perdió la final".

Para Rusedski, no hay más candidatos a lograr este hito, ni siquiera Carlos: "Si alguien lo puede lograr es Jannik... Con Carlos Alcaraz hay muchas dudas y preguntas esta temporada pero Sinner sigue mejorando". A lo que añadía para el podcast 'Off Court with Greg': "He visto sus vídeos preparándose en Dubai. Es un jugador completo y con una fuerza mental increíble".