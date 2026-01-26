Caos total en Rodalies: suspendido el servicio dos veces en una hora por una incidencia en el centro de control de Adif

Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en Rodalies en toda Cataluña

Los detalles La incidencia técnica se ha dado en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona, según ha informado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

La mañana ha sido caótica para el servicio de Rodalies debido a una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif, que ha provocado la suspensión del servicio en dos ocasiones. El servicio debía reanudarse a las 6:00 horas tras un fin de semana de revisión de infraestructuras, pero a las 6:45 se produjo la primera suspensión. Aunque la incidencia se resolvió en media hora, el problema reapareció, afectando a cientos de miles de usuarios. Adif está inspeccionando puntos críticos para garantizar la seguridad. Se han implementado servicios alternativos y se ha declarado la gratuidad del transporte en estas líneas durante un mes.

Mañana caótica en el servicio de Rodalies. El servicio ha tenido que ser suspendido en dos ocasiones debido a una incidencia en el centro de control de Adif, concretamente en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC), lugar donde los responsables de circulación controlan y dirigen la circulación de los trenes, según confirman a laSexta fuentes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF).

Estaba previsto que el servicio se retomase desde las 6:00 horas de este lunes tras haber estado suspendido el fin de semana para revisar el estado de la infraestructura. No obstante, sobre las 6:45 horas se ha informado de una primera suspensión del servicio debido a esta incidencia en el centro de control de Adif.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha confirmado la suspensión del servicio y ha trasladado a los medios de comunicación que técnicos de Adif estaban trabajando para resolver lo antes posible esta incidencia, que no afectaba a los trenes de alta velocidad. Los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6:00 horas han seguido prestando servicio.

La incidencia ha sido resuelta a la media hora y, minutos después, el servicio ha vuelto a quedar suspendido al reproducirse la misma incidencia.

Estaba previsto que el servicio de trenes reanudase parcialmente su actividad a partir de las 6:00 horas tras haber estado suspendido el fin de semana para revisar el estado de la infraestructura, con la previsión de dar cobertura a un 87% de los usuarios. No obstante, esta incidencia ha obligado a parar el servicio cuando no había pasado ni una hora de la reapertura de Rodalies.

Incertidumbre para cientos de miles de usuarios

La recuperación del servicio ha empezado en los tramos de las líneas de Rodalies y Regionales que concentran un mayor número usuarios, unos 300.000 al día, tras obtener la Generalitat las garantías de seguridad que reclamó el sábado al suspender el tráfico de trenes.

Adif tiene previsto concluir este lunes la inspección de 69 puntos con riesgo medio y alto de incidencias, especialmente de deslizamiento de tierras, donde se están acometiendo con urgencia o han acabado ya diversas obras en 23 puntos sensibles para garantizar la seguridad del servicio.

La previsión a las 06:00 horas de este lunes era retomar el servicio en toda la línea de la R1, a excepción del tramo comprendido entre Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, afectado por un deslizamiento de tierras el viernes, que se cubrirá con un servicio alternativo en autocar.

Se retomaría también el servicio en toda la línea R2, tanto el tramo norte como el sur, mientras que la R3 se hará por carretera desde la estación de Fabra i Puig, en Barcelona, hasta el final del trayecto, en Puigcerdà. La línea R4 volverá a funcionar, aunque se prestará servicio en bus en los tramo comprendidos entre Manresa y Terrassa y entre Sant Sadurní y Martorell, mientras que en la RL4 se hará por carretera el trayecto entre Cervera y Manresa.

Estos servicios son los que se han considerado "ejes prioritarios" de Rodalies, dado que prestan servicio ferroviario al 87% de los usuarios catalanes, según informó ayer el Govern, que ha establecido la gratuidad de trenes y autocares de estas líneas durante un mes.

